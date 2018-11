CALTANISSETTA – La mostra della pittrice Anna Kennel “Tra sogno e realtà”, in corso al piano nobile della Galleria Civica d’Arte di Palazzo Moncada, è stata prorogata fino a sabato 24 novembre 2018.

Il finissage dell’esposizione temporanea prevede, alle ore 18 nella Sala degli Oratori, la conferenza dal titolo “Arte Natura ed Ecologia”. Interverranno il prof. Leandro Janní, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, l’ing. Amedeo Falci, ambientalista e ornitologo, il prof. Attilio Carapezza, entomologo e presidente della Società Siciliana delle Scienze Naturali, il prof. Salvo Ferlito, critico d’arte, e infine Carmelo Sardegna, responsabile nazionale cultura dei Verdi.

Interverranno, per un saluto, l’assessore alla Partecipazione e Creatività del Comune di Caltanissetta, arch. Pasquale Carlo Tornatore e la pittrice Anna Kennel. La conferenza si concluderà con un breve concerto animato del trio musicale composto dal soprano Maria Grazia Tornabene, dalla violoncellista Franca Bongiovanni e dalla violinista Silvia Cortese, e saranno eseguiti brani di Vincenzo Bellini, di Vaccai, di Benjamin, di Ritz Ortolani e di Cesare Andrea Bixio.

Il finissage vuole essere la degna conclusione di una bella mostra, molto apprezzata dal pubblico, nonché una riflessione sui temi relativi al patrimonio naturalistico e paesaggistico, valori fondamentali per il nostro Paese riconosciuti anche dalla Costituzione.

L’Amministrazione comunale è fortemente impegnata nella promozione del patrimonio culturale e paesaggistico locale, ma anche nell’organizzazione di mostre e iniziative culturali capaci di ridestare il senso estetico e civico dei cittadini nisseni.