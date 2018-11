Soffia un nuovo vento sul Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, un nuovo vento di cambiamento. Quello portato dal nuovo direttore artistico, il regista, attore e autore nisseno Aldo Rapé, che firma la stagione 2018/2019 organizzata dal Comune di Caltanissetta e che prenderà il via all’inizio di dicembre.

La nuova stagione sarà presentata al pubblico e alla stampa lunedì 26 novembre alle ore 10.30 al Teatro Regina Margherita dallo stesso direttore artistico, dal sindaco Giovanni Ruvolo e dall’assessore alla cultura Pasquale Tornatore.

La Campagna abbonamenti partirà nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della stagione. Anche quest’anno l’abbonamento potrà essere acquistato con la Carta del Docente, il bonus per l’aggiornamento e la formazione riservato ai docenti di ruolo per l’anno scolastico 2018-2019, e dai diciottenni con il buono 18app fornito dal Governo, ma solo on line su sito www.liveticket.it