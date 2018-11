CALTANISSETTA – Arrivano buone notizie sul fronte della viabilità nel nisseno. A renderle note è stata Azzurra Cancelleri. La deputata alla Camera del M5S ha incontrato a Palermo i vertici dell’Anas e a Roma quelli del Ministero alle Infrastrutture e, al termine di questi incontri, ha annunciato che le strade statali che versano in condizioni critiche verranno attenzionate dall’Anas. “L’Ente gestore delle strade statali ha incaricato un esperto strutturista del Politecnico di Milano per lo studio di fattibilità del Viadotto San Giuliano sulla ex SS640, tale elaborato verrà consegnato a fine gennaio del prossimo anno e conterrà la soluzione definitiva per questo tratto di strada fondamentale per la nostra comunità e funzionale per la nuova statale 640”. Per quanto riguarda invece l’ex SS122 bis, la deputata ha confermato: “La strada verrà realizzata da CMC alla fine dei lavori di ammodernamento della statale 640, nel tratto da via Borremans allo svincolo Caltanissetta nord”. Nel contempo Azzurra Cancelleri ha lanciato un appello ai proprietari dei terreni lato monte dell’ex SS122 bis nel tratto iniziale della via Borremans (fino al bivio di contrada La Spia) che, con la cessione volontaria di pochi metri quadrati ciascuno, potrebbero consentire di ritracciare un nuovo percorso permettendo così di eliminare alcune curve e rendendo pertanto più lineare la tratta. La deputata del M5S ha poi reso noto: “Entro giugno 2019 verrà completato il progetto per la manutenzione straordinaria, con fondi già destinati, del tratto compreso tra lo svincolo Caltanissetta Nord della nuova SS640 e il bivio Barriera Noce a Santa Caterina sulla SS122bis; si procederà al rifacimento del manto stradale con interventi anche nei punti interessati da smottamento della sede stradale”. Per quanto riguarda la Strada Statale 121 (S.Caterina-Marianopoli), chiusa al transito da quarant’anni, Azzurra Cancelleri, dopo varie segnalazioni e richieste di riattivazione di questo tratto stradale fondamentale per le comunità caterinese e manchese ma anche per i paesi limitrofi, la deputata ha ribadito: “Stando alle informazioni ricevute, i lavori inizieranno a metà del prossimo anno nel tratto che va dal comune di Marianopoli all’incrocio con la SP 42; invece, per la complessità degli interventi dovuti a svariati eventi franosi, i lavori nel tratto compreso tra l’incrocio tra la SP42 e Santa Caterina inizieranno nel 2020”. In ogni caso, un riscontro positivo quello che la deputata del M5S ha avuto nel corso degli incontri al Ministero delle Infrastrutture e con i vertici siciliani di Anas. “Dopo anni di segnalazioni cadute nel vuoto – ha concluso – finalmente con il Governo del “cambiamento” stiamo ottenendo i primi tangibili risultati volti ad assicurare al nostro territorio una viabilità adeguata alle sue esigenze e alle sue prospettive”.