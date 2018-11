CALTANISSETTA – Domenica 2 Dicembre alle ore 18,00 parte al Teatro Oasi della Cultura parte la XII^ Stagione Teatrale 2018/2019 denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” con la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Ad aprire il cartellone come oramai consuetudine, saranno i padroni di casa del Teatro Stabile Nisseno che per la prima della Stagione porteranno in scena una commedia comica dal titolo significativo e attuale “La Vita è una Commedia”.

Sinossi: Una famiglia come tante. Lui Gaetano Croce disoccupato, lei Concetta Delizia che per portare avanti la famiglia pulisce le scale nei condomini, la loro figlia Ondina con la passione per il canto e iphone dipendente, con un fidanzato che è tutto un programma. In una situazione del genere, con una famiglia del genere, cosa ci possiamo aspettare di positivo, di bello d’interessante, di comico? La risposta potrebbe e dovrebbe essere niente e nulla. Invece sono le situazioni più disagiate e scomode che spesso riescono teatralmente parlando le più comiche e le più brillanti. Del resto il titolo stesso dello spettacolo “La Vita è una Commedia” è tutto un programma.

Dopo l’ennesimo litigio tra marito e moglie, Gaetano decide di andare a procurarsi “attimi di felicita” con una escort. Fa la fatidica telefonata all’amico di sempre e si fa consigliare dove procurarsi questa momentanea felicità. Annota indirizzo e nome e si dirige verso la meta. Tutto apposto direte voi. E invece no. L’appartamento del “piacere” ben presto si rivelerà un appartamento del ”dolore” con tutte le conseguenze che ne susseguono. Rassegnato e sfortunato al nostro Gaetano non gli resta altro che ritornare a casa sua e affrontare una moglie inviperita che nel frattempo si riceveva a casa uno strano informatore medico, tale dott. Chiappetto che sta promozionando un altrettanto strano prodotto farmaceutico di nome “Onlysex” con prospettive di guadagni milionari per la famiglia. La vicenda per la famiglia Croce si complica ulteriormente quando in casa arriva pure il dottor Lo Ciulo incontrato per caso dal Croce in quel famoso appartamento di “felicità, piacere e dolore”. Ma la punta dell’isberg è l’ingresso del fidanzato di Ondina. L’unica figlia della famiglia Croce che finalmente ha trovato l’amore e vuole presentare il suo fidanzato a papà e mamma. Saranno attimi indimenticabili per la famiglia Croce e per voi che assisterete allo spettacolo. Attimi in cui non saprete se piangere, riflettere o ridere.

Cast: Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe Minnella, Raimondo Coniglio. Luci e audio Angelo Rizza. Elementi scenografici Francesco Lugaro. Assistenti alla regia Anna Polidoro e Valentina D’Asero. Regia T.S.N.

Info per prenotazioni 340/9790959.