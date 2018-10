CALTANISSETTA – Si terrà venerdì 26 ottobre, la presentazione del libro “Peccatori SI, Corrotti Mai! di Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco, Presidente e vice del Parlamento della Legalità Internazionale. A intervenire saranno Walter Tesauro, Presidente della Camera Penale di Caltanissetta, il Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Nisseno Giuseppe Di Forti, il già sindaco di Licata Angelo Cambiano, il cantautore Felice Rindone che proporrà dei testi musicali della Ballistreri, oltre ai due autori del libro, modererà l’incontro Eugenio Di Francesco, nominato lo scorso 24 ottobre Collaboratore di Presidenza del Parlamento della Legalità, durante la cerimonia che si è svolta presso la Sala dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio in Roma.

Il libro gode della prefazione del Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta la Lia Sava, l’introduzione al testo dell’Arcivescovo emerito di Agrigento Mons. Carmelo Ferraro e le conclusioni di Renato Cortese Questore di Palermo.

La presentazione del libro che contiene le più diverse testimonianze raccolte durante le incessabili attività sociali svolte dal Parlamento della legalità Internazionale, inoltre i messaggi rilasciati dalle più alte rappresentanze delle istituzioni religiose, militari e civili marcando in essi occasioni di riflessione sulla giustizia, libertà e legalità. Il libro nasce dalla riflessione di Papa Francesco, e vuole rappresentare il modo migliore per ricordare il 25° anniversario dalla morte del Beato Martire Pino Puglisi che ricade inoltre ai 25 anni dalla visita di Giovanni Paolo II° ad Agrigento dove in quel luogo diede un messaggio forte contro la mafia. All’incontro oltre ai relatori saranno presenti le autorità civili, militari del territorio e una nutrita rappresentanza dei coordinatori regionali del Parlamento della Legalità Internazionale.