Spettacolo, dalla Regione un contributo per complessivi 735 mila euro all’organizzazione di 27 festival e rassegne nel 2026

La Regione Siciliana sostiene anche quest’anno le manifestazioni che vedono il cinema protagonista. Sono 27 i festival e le rassegne che si svolgeranno sull’Isola e che riceveranno dall’assessorato regionale del Turismo e dello spettacolo un contributo per la loro realizzazione. È stata approvata, infatti, la graduatoria delle proposte presentate per l’anno 2026, che prevede l’attribuzione di sostegni finanziari per complessivi 735 mila euro.

«Con questo provvedimento – dice l’assessore Elvira Amata – diamo seguito alla strategia di incentivare la realizzazione in Sicilia di festival e rassegne cinematografiche. Eventi che, oltre a costituire una importantissima vetrina per moltissime opere audiovisive di difficile distribuzione nelle sale, contribuiscono alla valorizzazione del nostro territorio anche in periodi di bassa stagione per il turismo. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta nel bando alle manifestazioni che interessano i borghi rurali e marinari. Il panorama dei festival in Sicilia si caratterizza per una vasta eterogeneità dei contesti tematici, restituendo al pubblico un’offerta culturale di massimo rilievo cinematografico».

Il decreto con l’elenco completo degli eventi sostenuti dall’assessorato del Turismo e dello spettacolo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ed è consultabile a questo link.