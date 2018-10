CALTANISSETTA – La FASTED Caltanissetta Onlus, insieme alla nostra consorella FASTED Gela Onlus, a seguito degli incontri svoltisi presso la Direzione dell’ASP di Caltanissetta in data 12.09.2018 e 11.10.2018, vogliono rendere noto che Mercoledì 17 Ottobre 2018 rappresenta una data storica per i 392 (dati riportati dal Registro Siciliano Talassemia ed Emoglobinopatie – RE.S.T.E. del 31.12.2017) talassemici ed emoglobinopatici della provincia di Caltanissetta, infatti il Commissario Straordinario dell’ASP di Caltanissetta Dott.ssa Maria Grazia Furnari, unitamente al Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Marcella Santino, il Direttore Amministrativo Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo e il Dirigente dello Staff Dott. Paolo Gervaso, hanno firmato la Delibera che istituisce le Unità Operative Semplici Dipartimentali presso i PP.OO. di Gela e Caltanissetta (pubblicata in data 21.10.2018).

In particolare la Delibera indica anche la determinazione degli standard di personale prevedendo in ciascuna delle UOSD la presenza di 3 Dirigenti Medici, 3 CPS Infermieri e 1 Ausiliario. Tale personale è per la gran parte già individuato ed inserito e per il personale mancante si provvederà nelle prossime settimane a reperirlo attraverso gli strumenti che prevede la normativa vigente.

Proprio per l’importanza di questa decisione assunta, che non solo rappresenterà un netto miglioramento dell’assistenza sanitaria per queste patologie nella nostra provincia, ma diventa anche un esempio che ci auguriamo possa essere seguito dalle altre strutture sanitarie Siciliane che ancor’oggi ritardano nel riconoscere ciò che è previsto negli Atti Aziendali, ci sentiamo di rivolgere un sentito e profondo riconoscimento al Commissario Straordinario Dott.ssa Furnari che con grande capacità di ascolto e sensibilità, ha raccolto le nostre istanze e ha compiuto un atto che incarna nel profondo la mission di un’azienda sanitaria, cioè dare corrette risposte assistenziale a tutti i cittadini indistintamente e soprattutto quelli con patologie croniche.

Tutto quanto raggiunto è anche, e soprattutto, merito della nostra organizzazione Regionale, FASTED Sicilia Onlus, che negli anni è riuscita, attraverso una forte interlocuzione con la Regione Sicilana, a fornirci tutti gli strumenti normativi nazionali e regionali necessari affinché si potesse ottenere quanto su descritto.

Questo traguardo che configura l’autonomia di gestione e di organizzazione dei due centri rappresenta un sogno inseguito per quarant’anni (tanti sono gli anni di esistenza della nostra associazione) prima dai genitori, con in testa il nostro padre putativo Prof. Leonardo Giambrone, ed oggi conseguito, proseguendo sul cammino da lui tracciato, dai talassemici ed emoglobinopatici in prima persona. A lui, a tutti gli altri genitori e ai nostri fratelli che non sono più tra noi dedichiamo questo momento.

In questo momento per noi cosi importante non possiamo non rivolgere un pensiero affettuoso a tutto il personale che opera nei centri sia di Gela che di Caltanissetta che ogni giorno si impegna con devozione affinché noi possiamo affrontare le nostre terapie nel modo più sereno possibile. Ricordiamo anche la segreteria della Direzione dell’ASP ed in particolare la Dott.ssa Bianca Alessi che è da sempre un punto di riferimento da noi apprezzato. Un pensiero particolare va anche alla Dott.ssa Antonella Campo che si è profusa nel coordinare tutte le attività che ci hanno consentito di arrivare a questo risultato storico.