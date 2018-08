SANTA CATERINA VILLARMOSA – Il 20 agosto 2018, a Santa Caterina Villarmosa, si sono svolti i festeggiamenti in onore della copatrona la SS. Maria delle Grazie.

La Santa Messa, è stata officiata dall’ Arciprete Don Antonino La Paglia cappellano costantiniano, dal vice parroco Don Massimo Guarino e da Don Alfonso Bartolotta, Prete di origine caterinese missionario per la diocesi di Caltanissetta in Senegal e responsabile della scuola della missione giovanile di Lione.

La partecipazione della popolazione, è avvenuta con particolare devozione, soprattutto nel momento dell’uscita della vara dal Santuario per la processione.

Come per miracolo, con la comparsa in cielo di un arcobaleno, la pioggia, ha cessato di esserci, permettendo il sereno svolgimento dei festeggiamenti.

Il Santuario della Madonna delle Grazie, è noto, soprattutto nella provincia Nissena, per le grazie dispensate.

Alla festa erano presenti molte confraternite, le autorità politiche, militari e di polizia del luogo, i cittadini caterinesi residenti ed emigrati ed anche i Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio Michele Tramontana referente provinciale ed Giovanni D’Agostino.

Era anche presente l’ordine del Santo Sepolcro con il Cavaliere Pietro Milano.

