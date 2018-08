CALTANISSETTA – Dal reparto detenuti dell’ospedale Civico di Palermo ha fatto ritorno alla Casa circondariale di Caltanissetta l’imprenditore Antonello Montante, detenuto da tre mesi con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, accesso abusivo ai sistemi informatici, divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio e violenza privata.

Ultimati gli accertamenti medici nella struttura ospedaliera di Palermo, il gip Maria Carmela Giannazzo non si è ancora espressa sulla richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori di Montante, gli avvocati Nino Caleca e Giuseppe Panepinto, secondo i quali le condizioni del loro assistito non sono compatibili con il regime detentivo. La Procura della Repubblica non è dello stesso avviso e ha già espresso parere negativo alla scarcerazione di Montante, per il quale – alcuni giorni dopo l’esecuzione della misura agli arresti domiciliari – chiese e ottenne il trasferimento in carcere, perché in più occasioni – alla notte dell’arresto e nel corso della permanenza ai domiciliari – Montante avrebbe cercato di inquinare le prove.

Nei confronti dell’ex presidente degli industriali siciliani e di altri 23 indagati – tra cui l’ex presidente del Senato, Renato Schifani e numerosi esponenti delle forze dell’ordine – la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio e l’udienza preliminare dovrebbe essere celebrata il prossimo autunno. I 24 indagati hanno ancora pochi giorni di tempo per chiedere di essere interrogatori dalla Procura, prima della celebrazione dell’udienza preliminare.

LaSicilia.it

