I carabinieri del Reparto Territoriale di Gela e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Sicilia, durante un servizio di perlustrazione condotto nelle contrade del Comune di Gela, hanno rinvenuto oltre 300 piante di marijuana ancora in essiccazione. I militari dello Squadrone, sono stati allertati dal forte odore della sostanza in essiccazione proveniente da un casolare abbandonato. All’ingresso nel casolare i carabinieri si sono trovati davanti una stanza piena di piante in essiccazione intorno ai 2 metri di altezza ammassate in ogni angolo. La sostanza stupefacente, del valore di circa 80 mila euro nella vendita al dettaglio, e’ stata posta sotto sequestro e successivamente distrutta.

