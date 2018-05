VALLELUNGA PRATAMENO – Lo scorso venerdì mattina si è svolta nell’aula multimediale del plesso “S. Quasimodo” la premiazione del concorso per la borsa di studio “Giusto Piraino”, per l’anno scolastico precedente 2016/2017, giunto alla quattordicesima edizione. Gli alunni hanno affrontato una prova con elaborati di matematica, tecnologia e scienze. Erano presenti alla premiazione la Dirigente scolastica, prof.ssa Graziella Parello, alcuni rappresentanti della famiglia Piraino, i membri della commissione di valutazione composta dai professori di Matematica e Tecnologia, professoresse Rita Cumella, Vincenza Piraino, Maria Carmela Scozzari e Giuseppa La Piana. Per gli elaborati delle scorso anno sono stati assegnati: primo premio di euro 500,00 all’alunna Giulia Sapia della classe III B del plesso “S. Quasimodo”; secondo premio di euro 300,00 all’alunno Francesco Territo della III A del Plesso “G. Garibaldi” Villalba, terzo premio di euro 200,00 all’alunna Sofia Schillaci, della classe III A del plesso “G. Garibaldi” di Villalba. Il concorso, promosso e finanziato dalla famiglia in ricordo dell’ingegnere G. Piraino, mira a valorizzare le eccellenze gratificando gli studenti meritevoli con premi in denaro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...