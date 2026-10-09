Formula 1, oggi prove libere e qualifiche sprint Gp Singapore: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con le prove libere e le qualifiche sprint del Gp di Singapore. Oggi, venerdì 9 ottobre, il Circus torna in pista sul circuito di Marina Bay a 5 giorni dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp del Bahrain, disputato a Sepang. Sulla pista malese l'olandese ha preceduto Kimi Antonelli con la Mercedes e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. In testa al Mondiale piloti c'è Antonelli con 320 punti, +84 sul compagno di squadra George Russell e +106 su Hamilton. A causa di una penalità, Russell scatterà dal fondo dello schieramento nel Gran Premio di domenica 11 ottobre. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti odierni del Gp di Singapore in tv e streaming. Ecco il programma e gli orari del Gran Premio di Singapore oggi, venerdì 9 ottobre: Ore 10.30: Prove Libere Ore 14:30: Qualifiche Sprint. Le prove libere del Gp di Singapore di oggi, venerdì 9 ottobre, verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti odierni del Gran Premio di Singapore saranno visibili anche in streaming su Sky Go e Now.

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