Webuild, opa su Trevi da 28 settembre a 20 novembre, 4,50 euro ad azione

(Adnkronos) – Webuild annuncia la pubblicazione del documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie Trevi-Finanziaria Industriale, annunciata al mercato il 29 luglio scorso. Il periodo di adesione avrà inizio alle 8,30 del 28 settembre 2026 e terminerà alle 17,30 del 20 novembre , salvo proroghe. Il pagamento del corrispettivo per ciascuna azione ordinaria di Trevi portata in adesione all’Offerta sarà effettuato il 27 novembre 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione. La proposta prevede un corrispettivo in contanti di 4,50 euro per azione: l'offerta – si spiega – è interamente coperta da un contratto di finanziamento volto a sostenere l’esborso per l’acquisto di tutte le azioni, ed anche l’eventuale rifinanziamento del debito di Trevi, sul quale l'offerta Webuild non pone condizioni. Webuild sottolinea come "l'integrazione delle competenze specialistiche di Trevi nelle fondazioni speciali in una piattaforma industriale globale consentirà a Trevi di proseguire ed espandere la propria attività, con anche un accesso diretto alla rete del Gruppo Webuild, presente in 50 Paesi da più di 120 anni". "Il successo dell'Offerta – si spiega – consentirebbe al Gruppo Webuild di internalizzare fasi di lavoro ad alto valore aggiunto, oggi anche affidate a terzi, e di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nelle gare per i grandi progetti complessi, offrendo una soluzione integrata end-to-end più efficiente e competitiva anche in termini di pricing".

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