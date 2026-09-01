San Cataldo. L’8 settembre sindaco e assessore alla cultura presentano l’evento “Roma Imperiale, una passione che unisce”

SAN CATALDO. Martedì 8 Settembre 2026 alle ore 12 il Sindaco Avv. Gioacchino Comparato e l’Assessore alla Cultura Marianna Guttilla presenteranno l’evento “Roma Imperiale, una passione che unisce”. Lo farà insieme alle Associazioni coinvolte che si terrà poi dal 12 al 13 Settembre 2026 presso la Villa Comunale di San Cataldo.

Le Associazioni coinvolte sono “LEGIO X FRE”, Collezione Calà, Collezione AeG, Cavalieri Sancataldesi 22, Diamont Event, Gladius, Dietro le Quinte di Aldo Miserantino, Collezione Scarlata, Collezione Diliberto e Cristorevolution.

L’evento, volto a valorizzare il patrimonio storico-artigianale locale e a promuovere l’identità della comunità, nasce dalla volontà di associazioni, collezionisti privati e semplici cittadini, ma soprattutto di appassionati della tradizione della Settimana Santa Sancataldese ed intende creare un momento di aggregazione al di 1à delle festività pasquali, un’occasione di incontro e un’ulteriore possibilità per la cittadinanza di apprezzare i costumi storici.