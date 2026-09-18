“Chiamai Re Carlo dopo morte principessa, sembrava avesse vinto la lotteria”, la nuova accusa del fratello di Lady D

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Re Carlo "sembrava euforico" quando Earl Spencer, il fratello di Diana, lo chiamò dopo la morte della principessa nel 1997. Nel suo nuovo libro su Diana, Spencer sostiene che l'allora principe Carlo, dopo aver appreso la notizia, sembrava aver vinto alla lotteria. Mercoledì Buckingham Palace aveva respinto con forza le accuse presenti nel libro, secondo cui Charles avrebbe detto di Diana: "La dimenticheremo abbastanza presto". Un portavoce del Palazzo ha dichiarato: "Pur non commentando i libri per principio, Sua Maestà è consapevole che il dolore del lutto fraterno può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che altri non riescono a percepire, anche molti anni dopo una tale perdita". Le accuse contenute nel libro 'Swan Song: Diana, My Sister', che uscirà la prossima settimana, sono ancora una volta molto dure nei confronti del sovrano e della famiglia reale. Si basano sui ricordi dello stesso conte Spencer riguardo alle conversazioni avute in quel periodo emotivamente difficile in seguito alla morte di sua sorella, quasi 30 anni fa. I rappresentanti del principe Harry hanno dichiarato di non voler commentare il libro e Buckingham Palace ha fatto riferimento alla sua risposta di mercoledì, quando ha respinto la versione dei fatti dopo la morte di Diana a Parigi. In alcuni estratti delle memorie di Earl Spencer pubblicati sul Daily Mail, il fratello della principessa racconta di essere stato avvisato dell'incidente automobilistico il 31 agosto 1997 da una telefonata di sua sorella Jane nel cuore della notte, mentre si trovava nella sua casa di Città del Capo, in Sudafrica. Successivamente, fra le altre, il conte Spencer ricevette anche quella del futuro Re. Scrive il fratello di Diana: "A differenza degli altri che mi chiamavano, che erano sbalorditi, a malapena in grado di esprimere le loro condoglianze e offrire aiuto, lui sembrava euforico, come un vincitore della lotteria, ricordo di aver pensato in quel momento". L'ex addetto stampa della regina Elisabetta II, Dickie Arbiter, ha definito "sciocchezze" le ultime affermazioni, pubblicate dal Daily Mail, secondo cui Carlo sarebbe apparso "euforico e spasmodico". Ha dichiarato a Bbc Newsnight che Carlo era "devastato in quel momento" e che "non è nel suo carattere". "Non c'è modo che lui possa aver mai detto una cosa del genere. Charles Spencer sta solo dicendo sciocchezze", ha aggiunto. La commentatrice reale Jennie Bond ha definito "straordinario" il "resoconto vendicativo" del conte Spencer. "Non ho motivo di dubitare che questo sia il suo ricordo di quanto accaduto, ma di solito ci sono due versioni di una conversazione e di una storia", ha dichiarato a Bbc Breakfast.

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