Caltanissetta, “Cuore Siciliano, Battito Jazz”: dal 24 al 26 settembre la seconda edizione del Festival

Dal 24 al 26 settembre Flora Faja, Stjepko Gut e Dual Flow al Centro Culturale Michele Abbate. Artisti siciliani e internazionali per la seconda edizione del Festival

CALTANISSETTA – Tre giorni, tre differenti proposte musicali e il jazz come denominatore comune. Dal 24 al 26 settembre Caltanissetta ospita la seconda edizione di “Cuore Siciliano, Battito Jazz”, il Festival organizzato da The Bridge Jazz Club che porta nel cuore della Sicilia esperienze artistiche siciliane e internazionali.

Il palcoscenico sarà quello del Centro Culturale Michele Abbate, dove per tre sere il jazz verrà attraversato con linguaggi, formazioni e sonorità differenti.

Tre serate, tre modi di attraversare il jazz

Ad aprire il Festival, giovedì 24 settembre, sarà Flora Faja con “In The Rhythm”. Cantante siciliana con una lunga esperienza nel jazz, Flora Faja ha portato la propria voce anche davanti al grande pubblico televisivo partecipando a The Voice Senior, senza abbandonare quel percorso musicale costruito negli anni attraverso il jazz e la contaminazione tra linguaggi differenti. A Caltanissetta sarà accompagnata da Riccardo Randisi al pianoforte, Riccardo Lo Bue al contrabbasso e Giuseppe Urso alla batteria.

La seconda serata, venerdì 25 settembre, porterà a Caltanissetta una storia che attraversa decenni di jazz internazionale. Stjepko Gut, trombettista serbo, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, ha condiviso palcoscenici e progetti con alcuni grandi protagonisti della scena jazz ed è stato componente dei Lionel Hampton All Stars.

Una carriera sviluppata tra Europa e Stati Uniti, alla quale si affianca un’intensa attività didattica e una vita interamente legata alla musica. Al Centro Culturale Michele Abbate si presenterà in quartetto con Rino Cirinnà al sax, Angelo Cultreri all’organo Hammond e Paolo Vicari alla batteria.

Sabato 26 settembre il Festival cambierà ancora atmosfera con Dual Flow – Brazilian Vibes, progetto che mette insieme Giacomo Tantillo alla tromba e Roberto Gervasi alla fisarmonica, accompagnati da Stefano India al basso elettrico e Vito Vultaggio alla batteria.

Due strumenti e due personalità musicali che si incontrano intorno alle sonorità brasiliane e alla libertà del jazz. Tantillo, trombettista e compositore siciliano, ha sviluppato il proprio percorso tra jazz, produzioni orchestrali e importanti collaborazioni, arrivando anche su grandi palcoscenici nazionali; Gervasi porta invece nel progetto una fisarmonica capace di muoversi fuori dai suoi territori più tradizionali, trasformandola in voce jazzistica e dialogando con la tromba. È proprio la presenza della fisarmonica, come sottolinea Giuseppe Miraglia, a rappresentare uno degli elementi particolari di questa edizione.

Tre serate che non cercano di proporre lo stesso jazz per tre volte: la voce e il quartetto di Flora Faja, la tromba e la storia internazionale di Stjepko Gut, l’incontro fra tromba, fisarmonica e suggestioni brasiliane di Dual Flow costruiscono tre esperienze differenti all’interno dello stesso Festival.

Una proposta che, alla sua seconda edizione, prova così ad allargare lo sguardo oltre la dimensione strettamente cittadina.

«Ospiteremo tre importanti gruppi che hanno un respiro non solo siciliano, ma anche internazionale», sottolinea Giuseppe Miraglia, presidente di The Bridge Jazz Club, presentando un programma nel quale proprio la diversità delle esperienze musicali costituisce uno degli elementi caratterizzanti.

Alla dimensione artistica si accompagna quella di un progetto che punta a trovare nel jazz una propria riconoscibilità nel panorama culturale siciliano.

È anche questa una delle ragioni che hanno portato il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta a patrocinare la manifestazione.

«Come istituzione abbiamo voluto sposare un progetto che è partito lo scorso anno e che ha visto una grande affluenza di pubblico, richiamando tante realtà del nostro territorio, addetti ai lavori e tante eccellenze del mondo musicale», spiega il consigliere delegato Gianluca Bruzzaniti.

L’orizzonte indicato dal Libero Consorzio non si limita alla singola edizione.

«Insieme agli organizzatori, all’associazione e all’ingegnere Miraglia abbiamo condiviso la progettualità di un evento che nel futuro sicuramente potrà essere in crescendo – prosegue Bruzzaniti –. Abbiamo ritenuto che il jazz possa dare la possibilità, rispetto alle altre realtà diffuse in tutta la Sicilia, di diventare epicentro di qualità musicale. Il jazz sicuramente questo rappresenta per la nostra provincia e proprio per questo abbiamo voluto sposare questa iniziativa».

Una scelta che punta dunque sulla specificità stessa del jazz: una musica con una propria storia, un proprio linguaggio e un pubblico capace di seguire proposte artistiche differenti, senza la necessità di inseguire le logiche dei grandi eventi di massa.

Per gli organizzatori, il sostegno delle istituzioni rappresenta anche un riconoscimento del percorso intrapreso.

«Siamo grati al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e al Comune di Caltanissetta che hanno patrocinato l’evento – afferma Miraglia – così come siamo grati e onorati del patrocinio del Conservatorio di Caltanissetta. Per noi è un riconoscimento importante della qualità del nostro lavoro, che è sempre sottoposto al giudizio degli spettatori e che vogliamo continuare a implementare nel tempo».

“Cuore Siciliano, Battito Jazz” è organizzato da The Bridge Jazz Club con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta e con la partecipazione della Pro Loco Caltanissetta.

Gli appuntamenti sono in programma giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 settembre, con inizio alle ore 20.30, al Centro Culturale Michele Abbate di Caltanissetta.