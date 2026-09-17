Salute

Busta con proiettile e minacce recapitata al ministro Valditara

AdnKronos

Busta con proiettile e minacce recapitata al ministro Valditara

Gio, 17/09/2026 - 10:24

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(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il ministero dell’Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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