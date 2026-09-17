A Pordenonelegge la lavatrice diventa anche oggetto di design

(Adnkronos) – Nella cornice del festival Pordenonelegge è stata presentata in anteprima mondiale S WASH, non un “semplice” elettrodomestico, ma la prima lavatrice nella storia concepita per aggiornare la sua funzione originaria, e trasformarsi in un vero e proprio “oggetto” di design d'avanguardia. S WASH – un nome che ammicca alla creatività di un'altra icona del design, l’orologio Watch – è stata scoperta nel foyer del Teatro Verdi di Pordenone, dove resterà fino alla conclusione della 27/a edizione di Pordenonelegge, e potrà essere ammirata dal pubblico nelle sue smaglianti forme “gialle”, su pareti nere. Il prototipo ridefinisce così i confini dei white goods, elevando la lavatrice da strumento di servizio abitualmente nascosto, a elemento centrale dell'arredo domestico. Promosso da Confindustria Alto Adriatico, il progetto ed è stato ingegnerizzato da SPM engineering – ha spiegato il presidente di Confindustria Alto Adriatico e di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti – e sviluppato nel segno stilistica dello storico designer Roberto Pezzetta, noto a livello internazionale ed esposto anche al Moma di New York. "S WASH – ha sottolineato Agrusti – è il risultato di una sinergia strategica che unisce le migliori forze industriali del territorio: perché è proprio a Pordenone che si può fare tecnologia innovativa nel settore degli elettrodomestici, imprimendo quel segno speciale per cui il design italiano è riconosciuto nel mondo". Allo “svelamento di S WASH erano presenti anche il presidente di Confindustria Friuli Venezia, Giulia Pierluigi Zamò, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante. "La nascita di S WASH ha radici profonde – ha evidenziato Agrusti – che affondano nella grande storia industriale del territorio. Pordenone è la capitale storica dell'elettrodomestico europeo: una leadership nata e cresciuta all'ombra del mito della Zanussi, la realtà che ha alfabetizzato il mondo intero all'uso dei moderni elettrodomestici e ha inventato il concetto stesso di disegno industriale applicato alla tecnologia domestica. Confindustria Alto Adriatico, in questo contesto, è motore della re-industrializzazione culturale e custode della competitività del tessuto locale. Appena le criticità sul campo saranno superate, il progetto S ASH si preparerà ad assumere connotati operativi per il suo sviluppo futuro". Il saper fare pordenonese nel settore dell’elettrodomestico non è mai svanito. Si è evoluto, specializzato e raffinato. S WASH rappresenta l'anello di congiunzione perfetto di questa catena storica: la dimostrazione che il distretto dell'Alto Adriatico non è solo custode di una gloriosa memoria manifatturiera, ma è ancora capace di dettare le regole dell'innovazione mondiale, unendo l'ingegneria più avanzata alla funzionalità e sostenibilità energetica, alla pura emozione estetica. S WASH rovescia tuttavia la prospettiva della pura e sola funzionalità: grazie a linee performanti, materiali innovativi e una cura assoluta dei dettagli, l'elettrodomestico reclama il suo spazio visivo nella casa moderna, integrandosi nei contesti dell'arredamento d'alta gamma. La scelta di Pordenonelegge come palcoscenico per il debutto sottolinea la natura del progetto: una fusione tra cultura, bellezza e quel "saper fare" che, da Zanussi a oggi, definisce l'identità profonda di Pordenone. (di Paolo Martini)

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