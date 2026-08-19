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Serie D. Il difensore nisseno Christian Argentati torna a vestire la maglia del Gela

Redazione 1

Serie D. Il difensore nisseno Christian Argentati torna a vestire la maglia del Gela

Mer, 19/08/2026 - 16:14

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Annuncio ufficiale in casa Gela. Dopo due stagioni vissute insieme, il nisseno Christian Argentati torna a vestire la maglia del Gela Calcio per affrontare con la squadra del Golfo una nuova stagione.

Terzino destro, classe 2006, Christian è stato protagonista di un percorso condiviso passo dopo passo: dalla promozione dall’Eccellenza alla Serie D nella stagione 2024/2025, fino alla scorsa stagione, vissuta in serie D nella massima categoria dilettantistica. Due stagioni, tante partite, momenti importanti e una storia che oggi riparte da dove si era fermata.

Una riconferma importante che dimostra la fiducia e la stima che la società gelese ripone nei riguardi del terzino nisseno.

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