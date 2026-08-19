Caltanissetta. Dal cuore della casa di riposo alla Top 50 di Amazon: il successo di “La panchina nel giardino, Storie di vita in una casa di riposo” di Ivan Leonardo Velardi

CALTANISSETTA. Con la prefazione di Rosanna Lambertucci l’opera scritta Ivan Leonardo Velardi, un operatore socio sanitario, conquista le classifiche e commuove l’Italia raccontando la terza età senza filtri. Un libro ad altissimo impatto emotivo, capace di dare voce a chi spesso viene dimenticato e di scalare, a poche settimane dal lancio, le classifiche dei libri più venduti. “La panchina nel giardino: Storie di vita in una casa di riposo” (disponibile su Amazon) si sta trasformando in un vero e proprio caso editoriale, avendo conquistato a Luglio un posto nella prestigiosa Top 20 delle classifiche di vendita di Amazon.

Scritto da chi vive e lavora ogni giorno all’interno di una casa di riposo, il volume squarcia il velo di silenzio e i tabù che circondano la terza età, offrendo al lettore un viaggio caratterizzato da una potente e vibrante tensione emotiva. Pagine intense, fatte di sorrisi, nostalgie e lacrime, che curano l’anima e accorciano le distanze tra le generazioni.

Ad impreziosire il progetto è la prefazione speciale firmata da Rosanna Lambertucci, volto storico e amatissimo del benessere in Italia, che ha colto fin da subito lo straordinario valore umano dell’opera, definendola un percorso necessario per riscoprire il valore profondo dell’ascolto.

Una sinfonia di emozioni contro la solitudine estiva

L’inaspettato successo commerciale di giugno conferma quanto il pubblico sentisse il bisogno di storie autentiche. In un periodo dell’anno come l’estate, in cui i riflettori si accendono drammaticamente sul tema della solitudine degli anziani, “La panchina nel giardino” risponde con la forza dell’empatia. Non un freddo resoconto assistenziale, ma una raccolta di confessioni intime, amori mai sbiaditi e straordinarie lezioni di vita vissuta.

“Vedere il libro entrare nella Top 20 di Amazon è stata un’emozione immensa, ma la gratificazione più grande sono i messaggi dei lettori che mi dicono di essersi commossi” – dichiara Velardi. “Ogni giorno stringo le mani di questi nonnini e vivo personalmente queste emozioni. sapere che oggi migliaia di persone le stanno scoprendo è il traguardo più bello”.