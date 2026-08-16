Ore contate per il grande caldo, adesso è allerta temporali

Il grande caldo che ha attanagliato l’Italia, con temperature record e periodi prolungati di afa, dovrebbe avere le ore contate. Arrivano infatti i temporali che dovrebbero intensificarsi in settimana, portando un po’ di refrigerio nelle città. Già da oggi c’è una sola città con il bollino rosso: Bari. Da ieri, nelle statistiche del ministero della Salute, fanno capolino anche i primi bollini verdi, ad indicare quelle città dove il caldo è tornato nelle medie stagionali (oggi in verde sono Napoli e Trieste). Una perturbazione in transito sull’Europa centrale accentuerà dunque fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile valuta l’allerta gialla in 13 regioni. Da domani mattina, lunedì 17 agosto, sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate. Secondo iLMeteo.it, dopo le piogge sparse di domani, martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature. La tregua, però, durerà poco. Nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì 20 agosto, si prevedono forti temporali diffusi specie al centro-nord e, soprattutto, un calo delle temperature “capace di spazzare via definitivamente il caldo opprimente”, spiegano gli esperti. Dopo il ferragosto che ha visto, anche per vacanze brevi, molti italiani in giro, è anche cominciato il controesodo. “Traffico scorrevole”, assicura l’Anas spiegando che cambiano le abitudini: le famiglie non concentrano il viaggio di ritorno nel fine settimana ma si organizzano durante i giorni feriali. E così da domani, lunedì 17, a giovedì 20 agosto, si conteranno oltre 34,7 milioni di spostamenti, con un leggero picco nella prima giornata di 8,8 milioni. A preoccupare in queste ore restano gli incendi, dal Trentino all’Abruzzo, dal veneto all’Emilia Romagna. Tante le squadre dei vigili del fuoco all’opera in tutta la penisola. La situazione più critica è in Carnia. I vasti incendi boschivi continuano a flagellare il territorio da più di una settimana. Particolarmente critica la situazione sul monte Amariana e sul monte Amarianute, dove il rogo è ancora attivo e in espansione. Nella zona l’indicazione resta quella di limitare l’esposizione all’aperto, e di usare mascherine ffp2 o ffp3 se fosse indispensabile sostare all’estern