Etna, Ingv: conclusa attività esplosiva ed emissione di cenere lavica

La scossa di terremoto registrata ieri poco dopo mezzogiorno di magnitudo 3.9, lungo la faglia Pernicana a una profondità di 1 km, è stata la risposta alla fase finale dell’attività esplosiva dell’Etna e quella di emissione di cenere lavica. Lo sottolinea in un post su Fb Stefano Branca direttore del dipartimento vulcanologia dell’Ingv. La stessa cosa era successa nel 2015 dopo la fine delle esplosioni nel cratere Voragine e in quello di sud-est. (ANSA).