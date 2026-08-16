C’è anche un pezzo di provincia di Caltanissetta ai campionati europei di atletica leggera a Birmingham in Inghilterra. Nel terzo posto della staffetta 4x 400 donne della Nazionale Italiana che è valso la conquista della medaglia di bronzo europea, c’è stato anche il fondamentale contributo della niscemese Alice Mangione.

Per la cronaca, il quartetto della 4×400 era composto, oltre che dalla nissena Alice Mangione, anche da Bonora, Polinari e Coiro. Le quattro staffettiste hanno fatto fermare il cronometro sul tempo di 3’23″57. Un risultato che gli ha permesso di salire sul podio europeo per la gioia dei tanti sostenitori di Alice Mangione che hanno fatto il tifo per lei nella terza frazione della staffetta.