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Malore mentre praticava snorkeling in mare: salvato 76 enne da due bagnini

Redazione 1

Malore mentre praticava snorkeling in mare: salvato 76 enne da due bagnini

Dom, 16/08/2026 - 19:25

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Tragedia del mare evitata nel Palermitano. Un uomo di 76 anni è stato soccorso questa mattina a Salinelle Beach, nel territorio di Lascari, dopo aver accusato un malore mentre praticava snorkeling, nuotare in superficie utilizzando la maschera subacquea e il boccaglio o respiratore, con l’unico scopo di osservare il fondale marino con la rispettiva fauna. L’uomo è stato riportato a riva dai due bagnini intervenuti tempestivamente non appena è scattato l’allarme.

A dare l’allerta è stato il fratello dell’anziano, presente in acqua insieme a lui nel momento in cui sono comparse le prime difficoltà. I bagnini hanno raggiunto rapidamente il 76enne e, una volta a riva, hanno praticato manovre di rianimazione, tecnica utilizzata nei casi di annegamento o difficoltà respiratoria, garantendo così le prime cure in attesa dei sanitari. Sul posto i carabinieri. L’uomo, trasferito all’ospedale Giglio di Cefalù per gli accertamenti del caso, non sarebbe in pericolo di vita.

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