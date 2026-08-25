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Caltanissetta. Nuova luce alla Biblioteca Scarabelli: ultimati gli interventi di pulizia e riqualificazione delle coperture   

Redazione

Caltanissetta. Nuova luce alla Biblioteca Scarabelli: ultimati gli interventi di pulizia e riqualificazione delle coperture   

Mar, 25/08/2026 - 13:55

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Conclusi gli interventi di manutenzione e cura delle coperture presso la Biblioteca comunale “Luciano Scarabelli”, volti alla tutela dello storico patrimonio cittadino e alla valorizzazione degli ambienti dedicati alla lettura e allo studio.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato la completa sostituzione del tetto in policarbonato della Sala Dante e un’accurata opera di pulizia e ricollocamento degli elementi in plexiglass dei lucernai sia della stessa Sala Dante che della Sala Pulci, garantendo un ottimale ripristino dell’illuminazione naturale. Il tetto della Sala Pulci, invece, non è stato oggetto di intervento poiché in buono stato di conservazione.

«Restituire ai cittadini e agli studenti la nostra storica biblioteca con spazi luminosi e sicuri era per noi un obiettivo prioritario – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Giovanna Candura . La Biblioteca Scarabelli è un presidio fondamentale: interventi mirati come la cura dei lucernai e delle coperture confermano l’impegno costante dell’Amministrazione nel valorizzare i luoghi della cultura della nostra città.

Questi lavori rispondono anche alla necessità di assicurare un ambiente sempre più accogliente anche in vista degli eventi e delle attività in fase di programmazione, che avranno luogo all’interno dei diversi spazi della Biblioteca già a partire da settembre».

Il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Calogero Adornetto: «Abbiamo lavorato con puntualità e senso di responsabilità, intervenendo sulle criticità riscontrate. La sostituzione del tetto in policarbonato della Sala Dante e la manutenzione dei lucernai in plexiglass assicurano la massima protezione della struttura e una migliore resa visiva e termica, preservando al contempo le parti della copertura della Sala Pulci già in buone condizioni».

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