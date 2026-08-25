A Caltanissetta lo sport cambia passo: l’A.s.d Dragon Academy Group apre la nuova stagione tra difesa personale e inclusione

CALTANISSETTA. Dal 31 agosto riparte la stagione 2026/2027 della Dragon Academy Group al Centro Sportivo “Il Poggio” di Caltanissetta. Muay Thai, Pilates e Yoga tornano ad animare la Dragon Academy con percorsi dedicati a bambini, ragazzi e adulti. Ma la nuova stagione porta con sé una direzione ancora più precisa: utilizzare lo sport come strumento di crescita, educazione e inclusione.

Tra le novità nasce Dragon Self Defense, il percorso di difesa personale guidato dall’atleta professionista Elisa Iannello e dal Maestro Calogero Palmeri, con una particolare attenzione alle ragazze e ai più giovani. Non soltanto tecniche di difesa. Imparare a riconoscere una situazione, stabilire i propri confini, gestire la paura e reagire con consapevolezza.

Continua, allo stesso tempo, l’impegno dell’Accademia verso uno sport sempre più accessibile, con attenzione alle disabilità e alle esigenze individuali, affinché la palestra possa essere anche uno spazio di appartenenza, autonomia e relazione. Perché una realtà sportiva non si misura soltanto dai risultati che conquista, si misura dalle persone che riesce a far crescere ed emergere. Per informazioni: Centro Sportivo “Il Poggio” – Caltanissetta tel . 327 0178472.