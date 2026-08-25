Caltanissetta. Il 9 settembre a Palazzo Moncada 3° Casting per il Mediometraggio “Al Canto del Vespro”

CALTANISSETTA. Il 9 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso Palazzo Moncada – Galleria Civica d’Arte di Caltanissetta, Largo Paolo Barile, si terrà il terzo Casting per il Mediometraggio “Al Canto del Vespro”, promosso dal Museo del Cinema “Pina Menichelli” di Gela e per la Regia di Giovanni Virgadaula.

L’evento è organizzato grazie alla disponibilità di questa Pro Loco di Caltanissetta ed il Patrocinio del Comune di Caltanissetta che ha gentilmente esso a disposizione il Palazzo.

Scopo del Casting è la ricerca di figure, tra i 18 ed i 60 anni, attoriali [principalmente per i ruoli di frate Leone e frate Bernardo, per i quali è richiesta un’ottima dizione], ed altre figure attori/attrici (anche amatoriali), figurazioni e comparse.

Inoltre si ricercano figure tecniche per le riprese, assistenti alla regia e di scena, cameraman, ecc., nonché figure tecniche per il trucco ed il parrucco, ed anche sartoriali.

Il film, che ha ottenuto il Patrocinio del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, è una produzione no-profit, autogestita, a carattere culturale-religioso; pertanto non sono previsti compensi di alcun genere. Al Casting presentarsi con eventuale curriculum e fotocopia (fronte/retro) della Carta d’Identità.