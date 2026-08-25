Pesistica. Ai Campionati Europei Youth in Kosovo, il nisseno Mattia Riggi (Fiamme Oro) migliora 3 record italiani e sfiora il podio

Grande impresa ai campionati europei Youth di pesistica, che si sono svolti in Kosovo. Qui il giovane atleta nisseno Mattia Riggi, tesserato nelle fila delle Fiamme Oro, nella categoria 70 chilogrammi, ha migliorato tutti i record italiani di strappo slancio e totale sfiorando il podio per soli 2 chili. In particolare, Mattia ha sollevato 121 di strappo 146 di slancio con un totale di 267 chilogrammi.

Allenato da Mirco Scarantino, Mattia è stato convocato dal direttore tecnico della nazionale Sebastiano Corbu che, evidentemente, ha intravisto in lui potenzialità importanti che ha dimostrato di avere grazie anche ai suoi enormi margini di miglioramento.