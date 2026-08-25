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San Cataldo. Il 29 agosto riprende la rassegna teatrale “Maschere Nude” con la commedia “Prima o poi… Tutti i nodi vengono al pettine”

Redazione 1

San Cataldo. Il 29 agosto riprende la rassegna teatrale “Maschere Nude” con la commedia “Prima o poi… Tutti i nodi vengono al pettine”

Mar, 25/08/2026 - 09:11

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SAN CATALDO. Riprende il 28 agosto la rassegna teatrale MASCHERE NUDE 2026 in Piazza Calvario a San Cataldo. Il secondo appuntamento vedrà l’esibizione della Compagnia teatrale “La Società” che presenterà la commedia “Prima o poi… Tutti i nodi vengono al pettine”.

Si tratta di una commedia brillante che fin qui ha rappresentato un autentico cavallo di battaglia per la compagnia La Società. L’evento si svolgerà in Piazza Calvario alle ore 21. L’ingresso è libero. La Rassegna teatrale è stata organizzata dall’amministrazione comunale di San Cataldo con la collaborazione della Compagnia Teatrale Medea.

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