San Cataldo. Abbondono rifiuti: ancora sanzioni elevate nel centro abitato

SAN CATALDO. A distanza di pochi giorni da precedente, altro controllo questa mattina da parte dell’Ufficio Ambiente, insieme al gestore del servizio e alla Polizia Municipale al fine di combattere il triste fenomeno legato all’abbandono dei rifiuti.

​Durante l’ispezione sono state elevate altre tre sanzioni nei confronti di chi continua ad abbandonare i rifiuti per strada. L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Comparato e l’assessore comunale all’ambiente Zimarmani, nel darne notizia alla cittadinanza, ha ricordato che “​Il rispetto dell’ambiente e il decoro della nostra città dipendono dall’impegno di tutti. I controlli proseguiranno regolarmente”.