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Etna, all’aeroporto di Catania 12 aerei in arrivo ogni ora. Nessuna restrizione in partenza

Redazione

Etna, all’aeroporto di Catania 12 aerei in arrivo ogni ora. Nessuna restrizione in partenza

Mar, 18/08/2026 - 11:04

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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell‘Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1.

Sono ripristinate le attività di volo in arrivo pari a 12 aerei ogni ora (massima capacità aeroportuale in arrivo), fino alle 18:00 di oggi 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri, comunica SAC, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, conclude la società.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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