Eccellenza. Nuovo test amichevole per la Sancataldese: a Serradifalco allenamento congiunto con la Sommatinese

Nuovo test amichevole per la Sancataldese. La squadra di Davide Boncore, dopo l’allenamento congiunto vinto con il Borgetto, torna subito in campo per dare continuità al percorso di crescita e per monitorare costantemente la condizione in vista della nuova stagione in Eccellenza.
Per la giornata di sabato 22 agosto, alle ore 16:30, la Sancataldese sarà impegnata in un nuovo allenamento congiunto contro l’APD Sommatinese Calcio, squadra del campionato di Promozione che la prossima stagione sarà allenata da mister Salvatore Sammartino. Il match si svolgerà allo stadio comunale “Antonio Alaimo” di Serradifalco.
Si tratta di un test ritenuto fondamentale per confermare le buone impressioni della prima uscita, mettere ulteriore benzina nelle gambe e oliare i meccanismi di gioco in vista dei primi appuntamenti ufficiali. Dunque, l’appuntamento è per il 22 agosto a Serradifalco per il nuovo appuntamento con la Sancataldese.