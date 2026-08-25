Colpo da novanta all’Atletico Nissa: dalla Barrese arriva il bomber Matteo Pilato

Colpo da novanta per l’Atletico Nissa sul mercato estivo 2026. La società del presidente Salvatore Messina ha infatti ingaggiato l’attaccante Matteo Pilato. Classe 1998, il giocatore arriva a rinforzare il reparto offensivo dei nisseni portando con sé esperienza, qualità e soprattutto gol.

Il suo percorso calcistico parla chiaro: dopo gli anni nel settore giovanile tra Invicta e Real Nissa, ha vestito anche la maglia dell’Atletico Caltanissetta prima del passaggio alla Sancataldese, società nella quale ha trascorso diverse stagioni.

Un percorso importante, nel quale ha disputato anche due stagioni in Serie D con la Sancataldese, prima delle successive esperienze e dell’approdo alla Barrese dove, nelle ultime tre stagioni, ha mantenuto una media di 15 gol a stagione in Prima Categoria. Più volte inserito nella top 11 di Prima Categoria, Pilato è l’elemento giusto per il classico salto di qualità dell’Atletico Nissa che lo ha voluto fortemente per aumentare ulteriormente qualità ed esperienza del suo reparto offensivo.