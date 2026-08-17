Stati Uniti -Aiden Macmillan è un ragazzino di 12 anni con il “pallino” della fisica nucleare. E’ riuscito a costruire a casa un dispositivo di fusione nucleare in miniatura. La fusione nucleare, a differenza dell’attuale fissione nucleale, viene da tempo indicata come la possibile svolta per il futuro energetico perché promette maggiore sostenibilità e la capacità di generare quantità enormi di energia globale;per tutto ciò, il giovane studente Aiden, ha suscitato l ‘interesse della comunità scientifica internazionale