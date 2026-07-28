Ricercato per furti e atti persecutori, 42enne arrestato nel Nisseno dalla Polizia

La Polizia di Stato a Gela ha arrestato un quarantaduenne a seguito di un controllo, poiché è risultato gravato da due ordini di carcerazione: uno emesso dal Tribunale di Milano per furti e rapine, per il quale dovrà scontare 1 anno e 26 giorni, ed un altro per aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa con la custodia in carcere emesso dal Tribunale di Bologna, poiché aveva posto in essere atti persecutori. Il soggetto, che aveva cercato di eludere i controlli della Volante, una volta identificato, veniva accompagnato dai poliziotti presso il locale Commissariato di P.S. per gli ulteriori accertamenti e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.