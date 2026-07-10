Vallelunga. Al via l’elaborazione di progetti di Democrazia Partecipata prima da presentare e poi da sottoporre a pubblica votazione

VALLELUNGA. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Rosa Izzo, per il tramite dell’assessore comunale Letizia Vullo, invita i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età residenti nel territorio comunale, nonché tutte le persone giuridiche portatrici di interessi diffusi, associazioni, fondazioni, comitati, circoli, gli istituti scolastici, gli enti religiosi e privati che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale, a elaborare e presentare proposte o idee progettuali per la realizzazione di azioni e interventi specifici, da sottoporre a pubblica votazione.

Si tratta di progetti di democrazia partecipata che saranno finanziati grazie ad un modello politico che favorisce il coinvolgimento attivo dei cittadini nel processo decisionale della pubblica amministrazione. Superando la sola delega elettorale, prevede strumenti come assemblee pubbliche, consultazioni e bilanci partecipativi per co-progettare le politiche territoriali.