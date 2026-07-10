Negli ultimi mesi crescente interesse di cittadini brasiliani verso Campofranco come luogo dove investire per il futuro

CAMPOFRANCO. Negli ultimi mesi si registra un crescente interesse da parte di cittadini brasiliani verso Campofranco, non solo come meta di vacanza, ma come luogo dove investire, avviare attività e costruire un futuro.

Tra le persone che stanno vivendo questo percorso di avvicinamento al nostro paese ci sono Dinara, punto di riferimento per la comunità brasiliana grazie alla sua popolarità, che sta contribuendo a far conoscere Campofranco oltreoceano; Maria, che sta valutando l’apertura di un’attività nel settore alimentare; e Marcio e Raquel, coppia recentemente arrivata alla ricerca di un immobile da acquistare — lui dentista, con l’intenzione di esercitare la professione in Italia, lei attiva nel mondo della moda e dell’influencer marketing.

Vedere persone che scelgono Campofranco per investire, lavorare e costruire il proprio futuro è un segnale importante per la crescita del nostro paese. A chi sta muovendo i primi passi in questa direzione va il nostro incoraggiamento: l’Amministrazione comunale è a disposizione per accompagnare chi desidera avviare un’attività o stabilirsi qui, perché ogni nuova energia che arriva è un’opportunità per tutta la comunità.