Riesi. Andrea Calascibetta è il nuovo referente cittadino del Movimento Futuro Nazionale di Vannacci; al via la campagna tesseramento

RIESI. Il movimento politico Futuro Nazionale consolida la propria presenza in provincia di Caltanissetta con la nomina ufficiale del nuovo referente per il comune di Riesi. A guidare la sezione locale sarà Andrea Calascibetta, designato per rappresentare il movimento e promuovere una fase di ascolto, partecipazione e radicamento sul territorio.

«Assumo questo ruolo con grande emozione e, soprattutto, con un profondo senso di responsabilità verso i miei concittadini e la nostra splendida comunità», ha dichiarato il neo-referente Andrea Calascibetta. «Futuro Nazionale è un movimento politico di rilevanza nazionale, una realtà forte e strutturata che sta crescendo in tutta Italia portando avanti valori condivisi e un progetto solido per il Paese. Oggi questo grande progetto arriva ufficialmente a Riesi. Rappresentare questa realtà non è per me un semplice incarico, ma un impegno concreto: la nostra città ha una storia ricca, un’identità forte e un potenziale enorme che merita di essere valorizzato e ascoltato anche attraverso una rete nazionale».

La costituzione della struttura territoriale di Futuro Nazionale a Riesi è stata resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione del Comitato Caltanissetta 141 e del suo referente, Antonio Muratore, al quale il movimento rivolge un sentito ringraziamento per il costante supporto organizzativo, la disponibilità e l’impegno dimostrati durante tutte le fasi di avvio del progetto. La sinergia tra il comitato 141 di Caltanissetta e la nuova realtà cittadina rappresenta un elemento fondamentale per il consolidamento della presenza del movimento sul territorio.

Tra i primi obiettivi della nuova gestione cittadina vi è la creazione di un punto di riferimento stabile per la popolazione. Calascibetta ha infatti annunciato la volontà di mettere a disposizione una sede fisica a Riesi, quale luogo di incontro, confronto e partecipazione, aperto ai cittadini, alle associazioni, ai commercianti e a tutte le realtà positive del territorio, con l’obiettivo di raccogliere proposte e affrontare insieme le esigenze della comunità.

Contestualmente alla nomina, prende il via anche a Riesi la campagna di tesseramento a Futuro Nazionale. «Tesserarsi significa entrare a far parte di una grande comunità nazionale, scegliere di essere protagonisti del cambiamento e sostenere le iniziative che metteremo in campo. C’è spazio per tutti: giovani, lavoratori, professionisti e anziani. Ognuno può dare il proprio contributo alla crescita del nostro territorio», ha sottolineato il referente.

Il calendario delle attività si preannuncia ricco di appuntamenti, con l’organizzazione di convegni, incontri pubblici e tavoli di lavoro dedicati ai principali temi di interesse per la comunità, favorendo il dialogo tra cittadini e rappresentanti del movimento.

«Siamo già al lavoro e a completa disposizione della cittadinanza», conclude Calascibetta. «Presto comunicheremo i dettagli relativi all’apertura della sede e il calendario dei primi incontri pubblici. Riesi merita il meglio e il suo futuro si costruisce insieme, attraverso l’impegno, il confronto e la partecipazione di tutti». Per informazioni e contatti: Referente cittadino Futuro Nazionale Riesi: Andrea Calascibetta, Email: acalascibetta04@gmail.com. Telefono: 3761938408.