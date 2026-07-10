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Sutera. Donati al Museo mobili e oggetti d’epoca appartenuti all’arciprete Mariano Di Prima

Redazione 1

Sutera. Donati al Museo mobili e oggetti d’epoca appartenuti all’arciprete Mariano Di Prima

Ven, 10/07/2026 - 00:18

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SUTERA. Una donazione davvero significativa, quella che i coniugi Stefano Di Prima e Giovanna Scibetta hanno fatto al Museo di Sutera. In particolare, hanno donato la scrivania, insieme ad altri mobili e oggetti d’epoca appartenuti all’arciprete Mariano Di Prima.

I beni sono già stati trasferiti presso il Museo, dove saranno custoditi e valorizzati come testimonianza della storia e della memoria del nostro territorio. L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Salamone, ha inteso ringraziare i coniugi per l’amore verso la comunità e per la sensibilità culturale dimostrata decidendo di donare questi beni alla Città di Sutera.

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