Rione abusivo di Agrigento senz’acqua, sindaco scrive a Schifani. Segnalata la drammatica crisi idrica nel quartiere dove vivono 2mila persone

Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha inviato una lettera d’urgenza al presidente della Regione, Renato Schifani, denunciando la drammatica crisi idrica nel quartiere di Maddalusa dove vivono duemila persone. Nonostante molti immobili, sorti dagli anni Settanta, siano abusivi, il primo cittadino evidenzia come per tanti anni le Istituzioni abbiano garantito residenze e servizi, lasciando consolidare una realtà oggi pienamente urbanizzata.

La decisione di Aica di interrompere l’erogazione per mancanza di sanatorie sta lasciando “a secco” centinaia di famiglie, inclusi bambini, anziani e disabili, creando un’emergenza sanitaria e sociale incompatibile con la dignità umana.

Sodano non chiede deroghe alla legalità ma un’assunzione di responsabilità collettiva: “Lo Stato – afferma il sindaco di Agrigento – non può sottrarsi a una realtà cresciuta sotto il suo sguardo”. Il sindaco sollecita un confronto immediato con Schifani per “individuare un percorso normativo che garantisca il diritto all’acqua nelle more di una soluzione strutturale”, definendo la situazione ormai “intollerabile per una società civile”.