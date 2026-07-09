Automobilista parcheggia macchina sulle strisce bianche e 2 giorni dopo se le ritrova blu e con tanto di multa

Parcheggia l’auto sulle strisce bianche in via Catullo, nel quartiere Prati a Roma, e due giorni dopo se le ritrova diventate blu, con tanto di multa sul parabrezza per non aver pagato il ticket di sosta. È la disavventura capitata ad un odontoiatra di 65 anni che ha raccontato tutto in un video diventato virale in poche ore.

“Giovedì sera parcheggio l’auto nelle strisce bianche in via Catullo nel quartiere Prati, e sabato mattina quando sono sceso con il cane le strisce erano diventate blu, e sul parabrezza c’era anche una bella multa per non aver pagato il ticket”, ha raccontato. Accortosi che sotto le ruote della sua auto la vernice era rimasta bianca, prova evidente che la riverniciatura era avvenuta nel frattempo, ha deciso di filmare la scena.

Il video, poi, lo ha pubblicato su Instagram, “cosa per me rarissima perché non sono affatto social”, ha spiegato all’Adnkronos. In poche ore le visualizzazioni sono schizzate. “Mia figlia mi ha chiamato dicendomi che il video aveva avuto oltre 43mila visualizzazioni”, racconta ancora stupito il dottore. “E hanno iniziato a scrivermi in tanti, un avvocato si è persino offerto di assistermi gratis se avessi voluto fare causa. Ma quale causa? Io la multa l’ho pagata 10 minuti dopo perché la macchina è di mia cognata e non volevo che avesse noie”.

Secondo l’odontoiatra non ci sarebbe stato alcun preavviso sul cambio di destinazione delle strisce. Interpellata dall’Adnkronos, Atac, che gestisce le zone di sosta per conto del Comune di Roma, ha ammesso l’errore. “I verificatori hanno agito, seppur correttamente, con eccesso di zelo. Comprendendo che la flessibilità in questi casi è un valore, Atac revocherà le poche multe rilevate nella zona delle nuove strisce blu”, ha comunicato l’azienda.