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Estate Sicura 2026. In Sicilia proseguono le attività di presidio e controllo degli acquascooter della Polizia di Stato

Redazione 1

Estate Sicura 2026. In Sicilia proseguono le attività di presidio e controllo degli acquascooter della Polizia di Stato

Ven, 10/07/2026 - 00:59

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Proseguono i servizi della Polizia di Stato effettuati a bordo di acquascooter lungo il litorale del capoluogo e della provincia, predisposti per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Costante è infatti, nel periodo estivo, l’attento pattugliamento delle coste della città peloritana e delle località balneari maggiormente frequentate. In pochi giorni sono già 220 le persone e 43 i natanti sottoposti a verifica, 17 le strutture di balneazione controllate.

Dai controlli dei poliziotti a bordo delle moto d’acqua a Messina, Patti e Capo d’Orlando sono emerse violazioni che hanno portato a sanzioni ammnistrative in nove casi: frequenti le sanzioni per navigazione e ormeggio sotto costa e mancanza di documenti di bordo.

L’intervento dei poliziotti della Squadra Nautica della Questura di Messina si è rivelato decisivo per i cinque diportisti che, nello specchio di mare antistante la località Mortelle, si sono trovati improvvisamente in difficoltà a bordo di un gommone. Trascinato dalla corrente alla deriva a causa di un’avaria al motore, il mezzo è stato agganciato e trainato in acque sicure per il successivo ancoraggio in sicurezza.

I controlli e le attività di pattugliamento degli acquascooter della Polizia di Stato proseguiranno per tutta l’estate.

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