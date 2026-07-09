Acqua a Caltanissetta, Tanasi(Codacons) chiede l’intervento del Governo Regionale

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini di Caltanissetta in merito alla mancanza d’acqua che sta interessando il territorio, il Codacons chiede un intervento immediato del Governo della Regione Siciliana affinché vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della popolazione e per garantire la continuità di un servizio essenziale.La situazione suscita forte preoccupazione perché si verifica nel pieno avvio della stagione estiva, quando l’aumento delle temperature rende ancora più indispensabile assicurare un regolare approvvigionamento idrico alle famiglie, agli anziani, ai bambini, alle persone più fragili e alle attività economiche.”Non è accettabile che i cittadini siano costretti a convivere con disagi che incidono su un bene primario come l’acqua — afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons — Per questo chiediamo al Governo regionale di intervenire con la massima urgenza, mettendo in campo tutte le iniziative necessarie per garantire la regolare erogazione del servizio ed evitare che i disservizi possano protrarsi nelle prossime settimane.”Il Codacons invita inoltre le istituzioni competenti ad assicurare un’informazione costante e trasparente ai cittadini sull’evoluzione della situazione e sugli interventi adottati, così da ridurre al minimo i disagi e fornire certezze alla popolazione.”Siamo soltanto all’inizio dell’estate e davanti ci sono ancora settimane in cui il fabbisogno idrico sarà particolarmente elevato. È quindi indispensabile intervenire immediatamente, con efficacia e tempestività, per scongiurare che l’attuale situazione possa aggravarsi ulteriormente e creare nuovi disagi ai cittadini”. – conclude Tanasi.