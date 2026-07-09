Incredibile violenza. “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”: 27enne sfregia al volto una ragazza di 23 anni

“Che cos’hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano”. E’ quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, alla fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale. La vittima è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all’algerino il reato di sfregio permanente al volto. L’aggressore la notte scorsa era stato arrestato per furto e danneggiamento delle auto in sosta e rilasciato.

La giovane, in regola con i documenti, è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne veniva arrestato in flagranza dopo un breve inseguimento lungo in via Torino fino a via Falcone. Nei suoi confronti sono scattate anche le accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione della pm di turno Simona Ferraiuolo il 27enne è finito di nuovo in manette, ora con l’ipotesi di reato di sfregio permanente al viso. La Procura, nelle indagini degli investigatori della Locale, potrà anche valutare eventualmente di contestare la nuova aggravante dell’odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa, data la frase che l’algerino avrebbe urlato: “Che cos’hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano”, come riferito da alcuni testimoni. Nelle prossime ore la pm inoltrerà all’ufficio gip la richiesta di convalida dell’arresto e di misura cautelare. (Ansa)