Concluso l’evento “Campofranco in Fiore”: ecco l’elenco dei vincitori e dei premi che gli spettano

CAMPOFRANCO. S’è conclusa con un successo superiore ad ogni aspettativa l’evento Campofranco in Fiore. Un evento al quale hanno preso parte tanti campofranchesi con i loro balconi in fiore. L’amministrazione comunale, a fronte del successo che l’evento ha riscosso, ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla lotteria Campofranco In Fiore, contribuendo al successo dell’evento medesimo.

Le Congratulazioni sono poi andate anche ai vincitori, mentre un ringraziamento è stato rivolto agli sponsor che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile questa iniziativa. I vincitori in elenco potranno ritirare il premio previsto. Ecco la foto con l’elenco dei vincitori di Campofranco in fiore: