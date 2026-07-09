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Nello schianto tra un’auto e una moto, centauro viene sbalzato in un fosso e muore sul colpo

Redazione 1

Nello schianto tra un’auto e una moto, centauro viene sbalzato in un fosso e muore sul colpo

Gio, 09/07/2026 - 22:23

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Brutta fine per un centauro che, sbalzato nel fosso dopo lo schianto con un’auto, è morto tragicamente. Il centauro, secondo quanto s’apprende, viaggiava in moto quando si è verificato lo schianto con una vettura condotta da una giovane di 22 anni: l’impatto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e tre pattuglie della Polizia Locale di Cesena che hanno effettuato i rilievi tecnici e la raccolta degli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

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