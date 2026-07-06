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Ultimo, al concerto di Tor Vergata spunta… l’ex fidanzata (a cui ha dedicato 22 settembre)

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Ultimo, al concerto di Tor Vergata spunta… l’ex fidanzata (a cui ha dedicato 22 settembre)

Lun, 06/07/2026 - 13:25

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(Adnkronos) –
Tra le 250 mila persone presenti al concerto di Ultimo a Tor Vergata c'era pure la sua ex fidanzata, Federica Lelli. È lei la musa che ha ispirato il cantautore romano – protagonista del concerto record che si è tenuto sabato 4 luglio – a scrivere alcuni dei brani più iconici della sua carriera e presenti tra le canzoni che hanno composto la scaletta dello show, come '22 settembre'.  La ragazza è stata ripresa mentre ballava, cantava e si scatenava durante il concerto. Tra i due, infatti, è rimasto un ottimo rapporto. Niccolò Moriconi e Federica Lelli sono stati legati sentimentalmente per due anni, quando nel 2019 le loro strade si sono divise. Ma tra i due è rimasto un profondo rapporto di stima e rispetto reciproco.    Al fianco dell'artista non poteva mancare l'attuale compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo che ha mostrato sui social grande supporto al fidanzato. I due lo scorso 30 novembre 2024 sono diventati genitori del piccolo Enea.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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