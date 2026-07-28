Sicilia. Finanziere arrestato da colleghi mentre incassa soldi, scarcerato

Il Gip di Catania, Stefano Montoneri, ritenendo attenuate le esigenze cautelari, ha revocato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere di un militare della guardia di finanza arrestato, il 12 giugno scorso, dai suoi colleghi, in flagranza di reato, per induzione indebita per dare o promettere utilità.

Il 49enne era accusato di aver ricevuto 4.000 euro, come rata di un pagamento per un suo intervento per la riduzione di cartelle esattoriali da un commerciante di Acireale. Il Gip, accogliendo la richiesta del suo legale, l’avvocato Francesco Messina , ha disposto la scarcerazione dell’indagato, sottoponendolo all’obbligo di soggiorno e di presentazione alla polizia giudiziaria