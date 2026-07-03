Serradifalco. Istituita la Zona a Traffico Limitato fino al 6 settembre

SERRADIFALCO. E’ stata istituita la Zona a Traffico Limitato, con controllo tramite video sorveglianza e con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile Comunale e della Croce Rossa Italiana. La Ztl riguarderà la via Cavalieri di Vittorio Veneto, il tratto compreso tra l’intersezione con la via Alcide De Gasperi e il civico n.33 della stessa via Cavalieri di Vittorio Veneto. La durata prevista è fino al 6 settembre.

Con l’istituzione della Ztl, è imposto il divieto di sosta e circolazione a tutti gli autoveicoli, ciclomotori, autocarri ed autobus, dalle ore 21 alle ore 01 di tutti i giorni (feriali, festivi e domenicali), fatta eccezione per i soli veicoli delle forze dell’ordine, dei servizi di soccorso, nonché di quelli a servizio di persone con limitata capacità motoria. Inoltre quanti risiedono o utilizzano box, garage o posti macchina in autorimesse site nei tratti interessati dalla Ztl potranno richiedere l’autorizzazione a transitare con i loro veicoli, in deroga.

I veicoli autorizzati dovranno accedere ed uscire dalla Ztl utilizzando il solo accesso di Via Manzoni. L’amministrazione ha inteso anche attuare un progetto di rivalutazione della via On. Calogero Volpe, concedendo, di concerto con le attività commerciali presenti sulla stessa, la possibilità di istituire la Ztl nella stessa via On. Calogero Volpe. Inoltre, in via sperimentale, ai fini del rilancio del Centro Storico, sarà istituita la Ztl anche in via Duca; motivo per il quale viene quindi istituita la Zona a Traffico Limitato nella Via Duca, cioè nel cuore del centro storico. La Ztl interesserà il tratto compreso dall’intersezione con Via Crucillà all’intersezione con Piazza Madrice fino al 6 settembre solo nei giovedì.