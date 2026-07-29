Serradifalco. Atto vandalico nel cortile dell’Associazione Don Pino Puglisi: rotto il vetro che proteggeva la statua della Madonnina

SERRADIFALCO. Il presidente dell’associazione Don Pino Puglisi, padre Salvatore Randazzo, ha reso noto di aver ritrovato rotto il vetro che proteggeva la statua della Madonnina che si trova all’interno del cortile dell’associazione.

Vetro rotto nella teca che conteneva la Madonnina

Un accadimento che ha lasciato tanta amarezza nel parroco che, ormai da tanti anni, porta avanti un percorso di aiuto, sostegno e solidarietà verso le persone più povere e bisognose con iniziative che hanno sempre riscosso un successo notevole.

“A malincuore – ha spiegato – questo atteggiamento mi porta a pensare che molte persone di fronte alla cattiveria non guardano in faccia nessuno. Distruggere un vetro che protegge la statua che rappresenta la nostra mamma celeste non riesco a trovare un aggettivo. Come si può cadere così in basso”.